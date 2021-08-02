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Співзасновник Twitter викупив фінтех компанію за $30 мільярдів – це найбільша угода в Австралії

Понеділок, 2 серпня 2021, 15:52
 
фото afterpay

Платформа цифрових платежів Square співзасновника Twitter Джека Дорсі за 29 млрд доларів викупила фінансово-технічну компанію Afterpay, що дозволяє "позичати" кошти на короткий термін без нарахування відсотків – це найбільша угода в Австралії за весь час.

Про це повідомляє ВВС.

Afterpay створили у 2014 році з ідеєю надання користувачам швидких позик обсягом до декількох тисяч доларів без відсотків. Компанія, натомість, заробляє на міжбанківських комісіях.

Очікується, що близько 18,5% акцій Afterpay будуть володіти акціонери вже "материнської" компанії Square.

У платіжного сервісу наразі понад 16 мільйонів клієнтів, та з угодою він зможе активно розширитися на американський ринок на тлі високого рівня споживання після пандемії. Зазначається, що особливо у 2020 році сервіси "післяплати" набули чималою популярності для розрахунків за щоденними дрібними товарами.

Після угоди акції компанії зросли на понад 20% у Сіднеї.

Економічна правда

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