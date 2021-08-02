Bolt залучив понад 700 мільйонів доларів інвестицій

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Естонська компанія Bolt залучила 713 млн дол інвестицій, оцінка компаній зросла до 4,75 млрд дол (попередня оцінка - 2 млрд дол).

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що інвестори - Sequoia, Tekne, Ghisallo, а також - G Squared, D1 Capital та Naya, які збільшили свої частки.

"Рік тому ми зіткнулися з найбільшою кризою, яку бачила компанія. Ми впали більш ніж на 80%, оскільки всі міста були закриті через локдауни.

Те, що сталося за останні 18 місяців, це те, що ми зараз зовсім інша компанія. Поїздки на таксі з того часу вже повністю відновились. А доставка переросла з того, що було відносно невеликим бізнесом, в одну з компаній із найшвидшим ростом у сфері доставки продуктів харчування в Європі", - сказав генеральний директор і засновник Bolt Маркус Вілліг.

"Bolt робить великий крок до доставки продуктів. Компанія планує впровадити цю послугу в 10 європейських країн протягом наступних кількох місяців, включаючи Швецію, Португалію, Хорватію та Румунію", - пише видання.

У 2021 році послуга працює в близько 40 країнах Європи, включно з Україною, а також в Азії та Африці.

Вілліг сказав, що його компанія потребуватиме мільярдів євро інвестицій протягом наступних кількох років, оскільки вона має на меті стати "супердодатком" з кількома сервісами, що стосуються різних галузей.

"Необхідний капітал буде величезним. Ми усвідомлюємо, що нам потрібно залучити мільярди фінансів протягом наступних років, щоб пришвидшити роботу, інакше це буде занадто повільно, щоб рухатися до нашої місії", - сказав він у коментарі CNBC.

Економічна правда