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Перевірки бізнесу: Держпраці виявила понад 7 тисяч нелегальних працівників

Четвер, 19 серпня 2021, 18:49
 
unsplash

У рамках інспекційної кампанії з легалізації праці виявлено 7021 працівника, допущеного до роботи без трудових договорів. 

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Наразі розпочато 2126 інспекційних відвідувань. У середньому на одного перевіреного роботодавця знайдено понад 4 неоформлених особи. 

Найбільше нелегальних працівників виявлено у сферах сільського господарства, організації харчування та тимчасового розміщення, а також  – торгівлі.

У регіональному розрізі найбільше незадекларованих працівників виявлено у Запорізькій (529) та Вінницькій (477) областях.

Також в ході проведених інспекційних заходів укладено трудові договори із 2994 працівниками. 

Нагадуємо:

Повідомлялось, що Держпраці у взаємодії з Державною податковою службою з 1 липня розпочне інспектування з питань виявлення незадекларованих працівників.

Економічна правда

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