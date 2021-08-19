Перевірки бізнесу: Держпраці виявила понад 7 тисяч нелегальних працівників
У рамках інспекційної кампанії з легалізації праці виявлено 7021 працівника, допущеного до роботи без трудових договорів.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Наразі розпочато 2126 інспекційних відвідувань. У середньому на одного перевіреного роботодавця знайдено понад 4 неоформлених особи.
Найбільше нелегальних працівників виявлено у сферах сільського господарства, організації харчування та тимчасового розміщення, а також – торгівлі.
У регіональному розрізі найбільше незадекларованих працівників виявлено у Запорізькій (529) та Вінницькій (477) областях.
Також в ході проведених інспекційних заходів укладено трудові договори із 2994 працівниками.
Нагадуємо:
Повідомлялось, що Держпраці у взаємодії з Державною податковою службою з 1 липня розпочне інспектування з питань виявлення незадекларованих працівників.
Економічна правда
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