Найстаріший банк світу можуть незабаром продати після провалу стрес-тестування

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Після того, як найстаріший банк світу, Banca Monte dei Paschi di Siena в Італії, показав найгірші результати серед європейських банків, його може придбати UniCredit – для цього розглядається випуск акцій на 3 мільярди євро.

Про це повідомляє Bloomberg, The New York Times.

Banca Monte dei Paschi di Siena був заснований ще у 1472 році. Наприкінці липня з’явилися результати стрес-тестування європейських банків, де Banca Monte показав найгірші результати.

Воно оприявнило, що, попри чисельні докапіталізації та спроби оздоровлення банку, тривала рецесія до 2023 року може повністю знищити його капітал.

Наразі один із найбільших банків Італії UniCredit веде перемовини з владою щодо викупу Banсa Monte. Проте за однієї умови – уряд залишає собі усі "погані" кредити. Італія націоналізувала банк у 2017 році.

Bloomberg зазначає, що виконання умов, визначених UniCredit, може коштувати платникам податків 10 млрд євро.

Для того, аби посилити фінансове становище банку перед викупом, уряд розглядає можливість продажу акцій вартістю 3 млрд євро. Папери спершу запропонують чинним акціонерам банку. Остаточна кількість акцій, які запропонують інвесторам, може змінюватися залежно від результатів аудиту UniCredit.

У рамках угоди італійський уряд може також отримати частину акцій UniCredit без права голосування

Економічна правда