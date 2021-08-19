ПриватБанк оголосив конкурс із відбору незалежного аудитора

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Приватбанк оголосив про проведення конкурсу з відбору зовнішнього аудитора для проведення обов'язкового аудиту річної фінансової звітності за 2022 - 2024 роки з можливістю пролонгації надання послуг на наступні 2 роки.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що учасником конкурсу може бути суб'єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам ЗУ про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності, ЗУ про банки і банківську діяльність та іншим чинним вимогам встановлених законодавством.

"Претендент повинен бути включений в розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який надає право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес", - йдеться у повідомленні.

Також суб’єкт аудиторської діяльності має відповідати критеріям, які вказані у Постанові Кабінету міністрів України від 2 жовтня 2019 р. № 859 "Про критерії відбору зовнішнього аудитора державних банків".

Повні умови участі в конкурсі доступні за посиланням. З порядком проведення конкурсного відбору можна ознайомитись за посиланням.

Конкурс триватиме до 29 листопада 2021 року, конкурсні пропозиції приймаються до 1 жовтня 2021 року.

Економічна правда