ПриватБанк оголосив конкурс із відбору незалежного аудитора
Приватбанк оголосив про проведення конкурсу з відбору зовнішнього аудитора для проведення обов'язкового аудиту річної фінансової звітності за 2022 - 2024 роки з можливістю пролонгації надання послуг на наступні 2 роки.
Про це повідомляє прес-служба банку.
Зазначається, що учасником конкурсу може бути суб'єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам ЗУ про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності, ЗУ про банки і банківську діяльність та іншим чинним вимогам встановлених законодавством.
"Претендент повинен бути включений в розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який надає право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес", - йдеться у повідомленні.
Також суб’єкт аудиторської діяльності має відповідати критеріям, які вказані у Постанові Кабінету міністрів України від 2 жовтня 2019 р. № 859 "Про критерії відбору зовнішнього аудитора державних банків".
Повні умови участі в конкурсі доступні за посиланням. З порядком проведення конкурсного відбору можна ознайомитись за посиланням.
Конкурс триватиме до 29 листопада 2021 року, конкурсні пропозиції приймаються до 1 жовтня 2021 року.
Економічна правда
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