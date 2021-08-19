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Майже половина перевірених АЗС не мають дозволів на викиди – Держекоінспекція

Четвер, 19 серпня 2021, 16:41
 
unsplash

Близько 45% перевірених Держекоінспекцією автозаправних станцій не мали дозволів на викиди, що забруднюють довкілля, або висновку з оцінки впливу на нього – у відомстві готують підвищення штрафів.

Про це повідомляє пресслужба Інспекції з посиланням на слова голови Андрія Мальованого.

Також на близько 20% АЗС встановлені порушення щодо водокористування. 

Загалом в результаті 828 перевірок складено 932 протоколи щодо порушення природоохоронного законодавства. Ще 13 матеріалів за фактами, що містять ознаки кримінальних злочинів, передано до правоохоронних органів.

За словами Мальованого, "неякісне пальне і продаж контрафакту – далеко не найбільш руйнівні порушення, які допускають на автозаправних станціях". 

Він зазначив, що велика кількість таких підприємств ігнорує вимоги законодавства у сфері захисту довкілля. Як наслідок – ґрунти та вода забруднюються нафтопродуктами, якість повітря погіршується через викиди понад норму.

Штрафи за такі порушення залишаються дуже низькими. Голова Держекоінспекції зауважує, що через це вони не є дієвим важелем впливу на підприємства та їхню екологізацію.

Відтак наразі Держекоінспекції спільно з Міндовкілля підготували законопроект, яким передбачається внесення змін до Кодексу про адмінпорушення для посилення відповідальності за більшість екологічних злочинів.

Також територіальні органи Держекоінспекції працюють над посиленням співпраці з правоохоронцями, аби оперативно реагувати та розслідувати такі злочини.

Економічна правда

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АЗС екологія

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