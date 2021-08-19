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Шахраї через підроблені сайти привласнили 18 мільйонів – вони перебували у СІЗО

Четвер, 19 серпня 2021, 15:44
 
фото: кіберполіція

На Харківщині викрили шахрайську схему, за якою зловмисники привласнили 18 мільйонів грн – вони зі слідчого ізолятора створили підроблені сторінки доставки торговельних онлайн-майданчиків, через які викрадали реквізити банківських карток.

Про це повідомляє Кіберполіція.

Цю схему здійснив 20-річний чоловік, який наразі перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. До неї фігурант залучив своїх співкамерників, які спільно підшукували "робітників" в інтернеті. 

Більшість учасників угрупування займалися пошуком потенційних потерпілих. Фігуранти реєструвалися на торговельному онлайн-майданчику. Потім для здійснення платежу або для продажу товару зловмисники надавали потерпілим посилання на фішингову сторінку заповнення реквізитів банківської карти. 

Інші члени групи за допомогою різноманітних платіжних систем оформлювали перекази грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні організатору рахунки. За оперативними даними, сума збитків сягає 18 мільйонів гривень.

Встановлено, що зловмисники реалізовували вказану схему і для іноземних інтернет-майданчиків. Серед ошуканих - громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн.

Працівники поліції провели 24 обшуки у слідчому ізоляторі та в оселях фігурантів. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Наразі дев’ятьом фігурантам оголошено про підозру за ст. 255 (створення, участь та керівництво злочинною організацією), ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. 

Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Економічна правда

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