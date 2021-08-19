Прогалини у законодавстві: уряд хоче змінити умови оплати праці у шкідливих умовах

фото з відкритих джерел

На засіданні 18 серпня Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, яким чітко визначаються складові заробітної плати, що не враховуються під час встановлення її мінімального розміру.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Документом також пропонується визначення на рівні угод і колективних договорів переліку важких та небезпечних робіт, які передбачають підвищену оплату праці.

"На жаль, сьогодні деякі недобросовісні роботодавці використовують законодавчі прогалини і штучно занижують заробітну плату або збільшують норми праці без відповідного збільшення її оплати", – зазначила заступниця міністра Світлана Глущенко.

Запропоновані законодавчі зміни дозволяють зафіксувати мінімальний розмір плати, натомість всі доплати за несприятливі умови будуть нараховуватись додатково. Це дозволить підвищити реальний рівень доходу таких працівників, кажуть у міністерстві.

Так, законопроєктом деталізується перелік складових, які не враховуються для забезпечення розміру мінімальної заробітної плати:

суми, на які підвищується оплата праці згідно Кодексу законів про працю (доплата, надбавка, підвищення окладу тощо);

доплати за суміщення посад, виконання обов'язків;

сума індексації заробітної плати;

сума компенсації через порушення строків виплати заробітної плати.

Також проектом закону пропонується розширити перелік видів робіт, на яких працівникові може здійснюватись підвищена оплата праці. До них віднесуть роботи з високим рівнем нервово-емоційного та інтелектуального навантаження, а також в умовах підвищеного ризику для здоров’я.

Економічна правда