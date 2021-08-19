МВФ призупинив доступ Афганістану до своїх ресурсів і спецправ запозичення

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"Талібан" не зможе отримати доступ до ресурсів МВФ та спецправ запозичення (455 млн дол) через відсутність ясності щодо визнання уряду в Афганістані.

Про це повідомив у Twitter спікер МВФ Джеррі Райс.

"Як і завжди, МВФ керується думкою міжнародного співтовариства. Наразі в міжнародному співтоваристві відсутня ясність щодо визнання уряду в Афганістані, внаслідок чого країна не може отримати доступ до SDR (special drawing rights спеціальні права запозичення - ред.) або інших ресурсів МВФ", - написав Райс.

Афганістан мав отримати SDR в рамках затвердженого на початку серпня плану МВФ щодо виділення 650 млрд дол на відновлення світової економіки. Тепер же МВФ заявив, що Афганістан не зможе їх використовувати активи, тому що новий режим влади в країні не отримав міжнародного визнання.

Відповідно до правил Фонду, усі 190 країн-учасників отримують активи - загальна сума ділиться пропорційно їх частці у загальносвітовому виробництві, пише Bloomberg.

Для Афганістану це 0,07% від загальної суми, або 455 млн дол.

Нагадаємо:

Сполучені Штати заморозили майже $9,5 мільярдів активів, що належать афганському центральному банку, і припинили поставки готівки в країну, щоб не дати доступу до коштів уряду на чолі з "Талібаном".

Раніше стало відомо, що влада Німеччини призупинила надання допомоги на сприяння розвитку Афганістану. Із 250 мільйонів євро, передбачених у німецькому бюджеті за цією статтею, поки не виплачено ані цента.

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Економічна правда