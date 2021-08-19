Опитування: при виборі роботи найважливіший критерій для українців – зарплата

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При виборі бажаної роботи найважливішим критерієм для українців є заробітна плата (75%), далі йдуть соціальні гарантії (31%), взаємини у колективі (26%) та графік роботи (22%).

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке вона провела з 20 липня по 9 серпня 2021 року.

При цьому, при виборі бажаної роботи найменш важливими є кар’єра (14%) і престижність, соціальний статус (10%).

"Покоління Незалежності єдине з усіх вікових груп, кому цікавіша кар’єра. Графік роботи важливий молодшим до 40 років, домогосподаркам, безробітним і студентам. Людям у віці 40-60 років графік та кар’єра вже не так важливі.

Пенсіонерам важливі лише зарплата і соціальні гарантії", - йдеться у результатах опитування.

"Лише зарплата важлива також для фізичних робітників. А ось офісним працівникам важливо, яка атмосфера буде у офісі. З ростом доходів зростає вимогливість до роботодавця: забезпеченим важливі майже всі пункти від гарантій до кар'єрного зростання, тоді як бідним - лише зарплата, щоб задовольнити базові потреби", - додають автори дослідження.

При цьому, відносна більшість опитаних (57%) зазначили, що загалом задоволені своїм життям, 21% - не задоволені, 23% дали посередню оцінку. Чим молодший вік та чим вищі доходи, тим кращий показник задоволеності життям. Серед молоді 16-24 років навіть у бідніших майнових групах рівень задоволеності життям є відносно високим.

Водночас у випадку різкого скорочення доходів 60% опитаних скоріше будуть шукати додаткові джерела прибутку, а 36% - скорочувати свої витрати.

"Чим молодші, більш забезпечені, а також чим вища цінність багатства, тим більше респонденти готові до пошуку додаткових джерел доходу. Покоління Незалежності (особливо 16-24 роки) прагнуть використовувати можливості, з них понад 80% не готові скорочувати свої доходи, а за потреби шукатимуть додаткові джерела", - йдеться в дослідженні.

61% опитаних сказали, що можуть впливати на свої доходи, натомість 38% вважають, що це не залежить від них. Молодші, більш забезпечені, а також задоволені життям і мотивовані на успіх краще оцінюють свій вплив на доходи.

Загальна вибірка дослідження - 20 тисяч респондентів. Результати представлені у вікових, гендерних, регіональних (по областях), майнових, психологічних розрізах.

Дослідження проводилося з 20 липня по 9 серпня 2021 року методом телефонного інтерв’ю. Опитано 20 тисяч респондентів в усіх областях країни, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Економічна правда