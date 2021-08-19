Ужгород придбає 10 електробусів "Електрон"
Ужгород має намір закупити 10 електробусів і стільки ж зарядних станцій загальною вартістю 99 мільйонів гривень.
Про це йдеться в повідомленні Ужгородської міськради.
"Ужгородська міська рада успішно захистила перед Міністерством захисту навколишнього середовища і природних ресурсів проєкт закупівлі 10 електробусів "Електрон Е18" і 10 зарядних станцій.
Це проєкт цільових екологічних (зелених) інвестицій на придбання автобусів з електричними двигунами, який дозволить зменшити викиди парникових газів, а отже поліпшити екологічний стан міста", – йдеться в повідомленні.
Проєкт реалізується в рамках Кіотського протоколу.
"На сесії міськради підтримали реалізацію проєкту на умовах співфінансування: загальна вартість близько 99 млн грн, з яких близько 40 млн грн – з бюджету міста.
Близько 59 млн грн будуть безповоротною фінансовою допомогою з держбюджету. Закупівля електробусів буде здійснюватися за міжнародною процедурою", – також наголошується в повідомленні.
Повідомляється, що нещодавно в місто приїхали сім нових низькопідлогових автобусів "Електрон" на додаток до раніше придбаних автобусів цього ж виробника.
Економічна правда
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