Ужгород придбає 10 електробусів "Електрон"

Ужгородська міськрада

Ужгород має намір закупити 10 електробусів і стільки ж зарядних станцій загальною вартістю 99 мільйонів гривень.

Про це йдеться в повідомленні Ужгородської міськради.

"Ужгородська міська рада успішно захистила перед Міністерством захисту навколишнього середовища і природних ресурсів проєкт закупівлі 10 електробусів "Електрон Е18" і 10 зарядних станцій.

Це проєкт цільових екологічних (зелених) інвестицій на придбання автобусів з електричними двигунами, який дозволить зменшити викиди парникових газів, а отже поліпшити екологічний стан міста", – йдеться в повідомленні.

Проєкт реалізується в рамках Кіотського протоколу.

"На сесії міськради підтримали реалізацію проєкту на умовах співфінансування: загальна вартість близько 99 млн грн, з яких близько 40 млн грн – з бюджету міста.

Близько 59 млн грн будуть безповоротною фінансовою допомогою з держбюджету. Закупівля електробусів буде здійснюватися за міжнародною процедурою", – також наголошується в повідомленні.

Повідомляється, що нещодавно в місто приїхали сім нових низькопідлогових автобусів "Електрон" на додаток до раніше придбаних автобусів цього ж виробника.

Економічна правда