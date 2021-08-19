Власник "Сільпо" запускає конкурента monobank
Корпорація Fozzy Group запускає власний цифровий банк.
Про це повідомляє dev.ua.
Наразі необанк знаходиться в процесі тестування.
"Ми запускаємо інтернет-банкінг „Банк "Власний Рахунок" і розробляємо багато продуктів для логістики та e-commerce", — повідомили в пресслужбі компанії.
На сайті необанка пропонується кредитний ліміт у 100 тис грн з пільговим періодом 62 дні, а також безлімітний бонус на покупки в магазинах корпорації.
Власником "Банку "Власний Рахунок" є "Банк Восток".
Отримати картку нового цифрового банку можна у поштовому відділенні служби Justin, сказано на сайті.
Банк також пропонує систему бонусів, які нараховуються за покупки і якими можна розраховуватися в магазинах Fozzy Group: "Фора", "Сільпо", Ringo, агентстві Voyage.
Поповнення карти відбувається без комісії в "Сільпо" і поштовому відділенні Justin. Також користувачі отримують можливість безплатних переказів та платежів і 7% річних з рахунком для накопичення на окремому рахунку.
Нагадуємо:
Fozzy Group — одна з найбільших торгово-промислових груп України.
Бізнес-інтереси групи охоплюють ритейл, виробництво харчових продуктів, банківську справу, ІТ, логістичний, туристичний і ресторанний бізнес.
У Fozzy Group Володимиру Костельману належить 51%, Олегу Сотникову і Роману Чигирю – по 23,235% і Юрію Гнатенкові – 2,53%.
Костельман також є одним із акціонерів "Банку Восток".
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