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Власник "Сільпо" запускає конкурента monobank

Четвер, 19 серпня 2021, 09:00

Корпорація Fozzy Group запускає власний цифровий банк. 

Про це повідомляє dev.ua.

Наразі необанк знаходиться в процесі тестування.

 

"Ми запускаємо інтернет-банкінг „Банк "Власний Рахунок" і розробляємо багато продуктів для логістики та e-commerce", — повідомили в пресслужбі компанії.

На сайті необанка пропонується кредитний ліміт у 100 тис грн з пільговим періодом 62 дні, а також безлімітний бонус на покупки в магазинах корпорації.

Власником "Банку "Власний Рахунок" є "Банк Восток".

Отримати картку нового цифрового банку можна у поштовому відділенні служби Justin, сказано на сайті.

Банк також пропонує систему бонусів, які нараховуються за покупки і якими можна розраховуватися в магазинах Fozzy Group: "Фора", "Сільпо", Ringo, агентстві Voyage.

Поповнення карти відбувається без комісії в "Сільпо" і поштовому відділенні Justin. Також користувачі отримують можливість безплатних переказів та платежів і 7% річних з рахунком для накопичення на окремому рахунку.

Нагадуємо:

Fozzy Group — одна з найбільших торгово-промислових груп України. 

Бізнес-інтереси групи охоплюють ритейл, виробництво харчових продуктів, банківську справу, ІТ, логістичний, туристичний і ресторанний бізнес.

У Fozzy Group Володимиру Костельману належить 51%, Олегу Сотникову і Роману Чигирю – по 23,235% і Юрію Гнатенкові – 2,53%.

Костельман також є одним із акціонерів "Банку Восток".

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рітейл банк

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