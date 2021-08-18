Видання ITC.UA придбала нова медіагрупа, що володіє MC.today

Тимур Ворона та Сергій Арабаджи Фото itc.ua

Видання ITC.UA, що спеціалізується на технологіях та гаджетах, приєдналося до новоствореної медіагрупи засновників MC.today Віри Черниш та Тимура Ворони – Creators Media Group.

Про це повідомляє ITC.UA.

ITC.UA було засноване у 1995 році власником Hotline Сергієм Арабаджи. Він пояснив, що як директор компанії зосереджується на розвитку Hotline.ua, а відтак не хоче керувати та розвивати видання "за залишковим принципом".

Видання MC.today було засноване Вірою Черниш та Тимуром Вороною у 2017 році. Згодом, у 2021 році вони також запустили медіаресурс для розробників – Highload.today.

Відтепер до медіагрупи Creators Media Group приєднується ITC.UA, що працює з фокусом на технології. Деталі угоди сторони не розголошують – лише зазначають, що нові власники "домовилися про боргову лінію від приватних інвесторів".

Таким чином група володіє трьома медіа у сфері ІТ та технологій:

ITC.UA, медіа з фокусом на гаджети і техніку. Місячна аудиторія - 3 млн користувачів; 10 млн переглядів сторінок.

MC.today, медіа з фокусом на IT і інноваційний бізнес і саморозвиток. Місячна аудиторія - 750 тис. користувачів; 1,5 млн переглядів сторінок.

Highload.today, медіа для розробників. Місячна аудиторія - 100 тис. користувачів, 250 тис. переглядів сторінок.

Сукупна аудиторія трьох видань у місяць за даними Google Analytics становить 4 млн користувачів, 12 млн переглядів сторінок.