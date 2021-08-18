Винний завод в Одесі планують приватизувати за 65 мільйонів
Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон майновий комплекс "Одесавинпром" зі стартовою ціною 65,3 млн грн, торги відбудуться 14 вересня.
Про це повідомила пресслужба ФДМ.
Переможець торгів отримає у власність, зокрема, виробничі корпуси, складські приміщення виготовленої продукції, підвали для обробки та зберігання вина. Нерухомість підприємства загальною площею понад 22 тис. м² розташована в Одесі на вулицях Французький бульвар, Наливна та Отамана Головатого.
Підприємство "Одесавинпром" започатковане ще у 1857 році професором медицини Віктором Енно та французьким купцем Франсуа Нуво. Наразі потужності "Одесавинпром" орендуються приватною компанією – ПАТ "Одесавинпром".
Компанія є виробником, зокрема, ігристих вин "Французький бульвар". У першій половині 2021 року вона отримала 14 млн грн збитку.
Договір оренди майнового комплексу "Одесавинпром" є також одним з найдорожчих, укладених державою у першому півріччі. Після проведення аукціону на продовження оренди щомісячні платежі зросли майже вдвічі – на 411,8 тис грн – до 751,3 тис грн.
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Економічна правда
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