Нацбанк пояснив, як працюватимуть банки у вихідні до Дня Незалежности

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У регуляторі пояснили, що робочий день замість 23 серпня (понеділок) переноситься на 28 серпня (суботу), відтак банки у цей день працюватимуть у звичайному режимі.

Про це повідомив Національний банк.

У НБУ нагадали, що згідно розпорядження Кабміну робочий день з 23 серпня (понеділок) буде перенесений на 28 серпня (субота). День Незалежности 24 серпня є святковим вихідним днем.

Відтак банки, які здійснюватимуть міжбанківські платежі 21-24 серпня відображатимуть їх календарною датою 25 серпня. А 23 серпня банки у разі потреби можуть здійснювати касові операції без відкриття операційного дня банку.

Натомість 28 серпня буде звичайним робочим банківським днем, а тому усі платежі здійснюватимуться датою цього дня – 28 серпня.

Економічна правда