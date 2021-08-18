Українські роботодавці все частіше повертають працівників до офісів – Опендатабот
За рік після старту карантину працівників повертають до офісів - наразі працювати дистанційно, за різними даними, пропонують від 3% до 6% українських роботодавців.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" з посиланням на дані Work.ua та Jooble.
Так, за даними Work.ua та Jooble, у квітні 2020 року віддалена робота фігурувала у 7-8% від загальної кількості вакансій. Це вдвічі більше, ніж таких робочих місць пропонується зараз.
За даними Work.ua, серед топ-5 сфер, у яких найчастіше шукають віддалених працівників:
- IT, комп’ютери, інтернет - 35% вакансій;
- ЗМІ, видавництво, поліграфія - 30%;
- Дизайн, творчість - 27%;
- Культура, музика, шоу-бізнес - 27%;
- Логістика, склад, зовнішня економічна діяльність - 24%.
Водночас кандидати частіше хотіли б працювати дистанційно.
"Близько 8% шукають роботу тільки в офлайні, а близько 25% шукачів Work.ua відмічають, що хотіли б працювати тільки на "дистанційці", щоб мінімізувати контакти", - заявляє піар-менеджер Work.ua Каріне Макіян.
За даними OLX, з початку літа 2021 року було зафіксовано загальний ріст кількості пропозицій для роботи з фізичною присутністю на робочому місці - зокрема, на 25% у червні. В ОLХ.Робота це пов’язують із сплеском сезонних вакансій.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua