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Привласнили 2 мільйона: у Києві викрили фінансову онлайн-піраміду

Середа, 18 серпня 2021, 12:25
 

Кіберполіція Києва припинила злочинну діяльність фінансової онлайн-піраміди - загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає 2 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що правоохоронці викрили трьох осіб в організації фейкових інвестиційних інтернет-проєктів.

"Обіцяючи прибутки від торгівлі валютами, фігуранти привласнили 2 мільйони гривень громадян.

Встановлено, що двоє харків’ян та сумчанин створили веб-ресурс, який позиціювали як інвестиційну онлайн-платформу. Громадянам пропонувалося отримувати дохід від торгівлі різними видами валют. Інвестори перераховували гроші на рахунки організаторів, однак надалі організатори "зникали". Загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає 2 мільйони гривень", - заявили у відомстві.

За місцями проживання і в автомобілях правопорушників провели обшуки та вилучили комп’ютерну техніку і мобільні телефони.

 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам", - резюмували у поліції.

Економічна правда

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Київ шахрайство фінанси

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