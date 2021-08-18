Інтерпайп Пінчука сплатив 69 мільйонів штрафу АМКУ через змову на тендерах Укрзалізниці

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Північний апеляційний господарський суд підтвердив рішення Антимонопольного комітету щодо змови на торгах Укрзалізниці групи компаній, зокрема й ТОВ "Інтерпайп Україна", після чого компанія сплатила 69 млн грн штрафу.

Про це повідомила пресслужба Антимонопольного комітету.

Так, Північний апеляційний госпсуд визнав аргументи АМКУ вагомими та скасував рішення попередньої інстанції (Госпсуду м. Києва), чим зобов’язав "Інтерпайп Україна" та інші компанії сплатити штраф.

16 серпня ТОВ "Інтерпайп Україна" повідомило комітет про сплату штрафу у сумі 69,3 млн грн. Відповідне платіжне доручення надійшло на адресу АМКУ.

Раніше АМКУ встановив, що у 2018 році ТОВ "Інтерпайп Україна", "Рєтек", "Транспортні інвестиції" та "Фірма "Інтервторпром" мали спільні інтереси і домовилися імітувати конкуренцію під час торгів.

Їхнім замовником були філії ПАТ "Укрзалізниця". Загальна очікувана вартість 42 процедур закупівель запчастин до рухомого складу становила майже 700 млн грн. Переможцем у всіх процедурах у підсумку стало товариство "Інтерпайп Україна" Віктора Пінчука.

Як наслідок АМКУ наклав на них штраф загальною сумою понад 71 мільйонів гривень, що компанії оскаржували у суді.

Також у комітеті нагадали, що участь у змовах на торгах тягне за собою позбавлення порушників права участі у публічних закупівлях на 3 роки.

Економічна правда