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Інспекція з паркування відкидає звинувачення ОГП, евакуатори продовжують роботу в Києві

Середа, 18 серпня 2021, 11:35
 
фото: кмда

Інспекція з паркування Департаменту транспортної інфраструктури КМДА працює у штатному режимі та вважає безпідставними підозри Офісу генпрокурора у створенні злочинного об’єднання, яке займалося незаконною евакуацією автівок у столиці.

Джерело: коментар начальника інспекції з паркування КМДА Дмитра Рахматулліна "Українській правді", якому вручили підозру

Деталі: Інспекція з паркування вважає пред’явлені обвинувачення надуманими, і готова доводити правомірність своїх дій по кожному з пунктів.

Зокрема, Рахматуллін відкидає звинувачення у "подвійних штрафах", які, за словами ОГП, сплачують кияни, щоб забрати автівки. Зазначається, що ціна евакуації у Києві – 1270 гривень, вона визначається окремо для міста, і за цим тарифом працюють 8 приватних та комунальних компаній. У приклад він наводить інші міста, зокрема, Дніпро, де вартість евакуації складає 2-3 тисячі.

Тим часом ціна, визначена для евакуації авто уповноваженими підрозділами Нацполіції, складає лише 720 грн.

Рахматуллін також відреагував на звинувачення у безпідставних евакуаціях, нагадавши, що таке визначення має право встановити лише суд. У КМДА наголошують, що "через зношеність підземних комунікацій на вулицях трапляються провали дорожнього полотна, які потребують негайного ремонту, тому районні шляхово-експлуатаційні управління виставляють відповідні дорожні знаки та приступають до робіт. І якщо є автівки, які заважають цим роботам, комунальники звертаються до Інспекції за допомогою.

Начальник Інспекції запевняє, що жодного разу інспектори не встановлювали дорожній знак з метою незаконної евакуації, у чому їх підозрюють правоохоронці. Разом із тим нагадали ПДР і зазначили, що можуть евакуювати авто без понятих, якщо це фіксується на відео.

Дослівно: "Зазначаємо також, що згідно з правилами дорожнього руху дозволяється стоянка транспортного засобу лише на краю тротуару. Автомобілі, запарковані посередині або під кутом до краю тротуару, вважаються розміщеним з порушенням ПДР - навіть якщо для перехожих лишається 2 м.

У випадку, якщо на решті тротуару спостерігається підвищений рух пішоходів, розміщення авто може розцінюватися як таке, що суттєво перешкоджає дорожньому руху і підлягати евакуації".

Більше деталей: Інспекція продовжує працювати у штатному режимі.

Нагадаємо: Офіс генпрокурора повідомив, що у Києві викрили злочинне об’єднання, до складу якого входили службові особи виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, і яке займалося незаконною евакуацією автівок у столиці.

Роман Петренко, УП

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авто Київ КМДА прокуратура

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