Mastercard відмовиться від випуску карток із магнітною смужкою

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Міжнародна платіжна система MasterCard із 2024 року не випускатиме дебетових та кредитних карток із магнітною смугою, у США це почнеться з 2027 року.

Про це пише ВВС.

Зазначається, що до 2023 року у жодній карті MasterCard не буде магнітної смужки.

У компанії заявляють, що чіп-і-пін-код та нові біометричні карти, які використовують відбитки пальців, забезпечують більшу безпеку.

Представник MasterCard розповів ВВС, що "настав час для поступового припинення використання магнітної смуги".

Водночас компанія планує поступовий перехід до використання більш безпечної системи безконтактної оплати PayPass.

Економічна правда