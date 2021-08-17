Орендатори Зеленого театру в Одесі викупили його за 3 мільйони доларів

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Інвестор Єгор Гребенніков, який з 2015 року з фондом "Impact Hub Odessa" суборендував площу зони Зеленого театру в Одесі, за 3 млн доларів викупив будівлі та споруди на території театру – до 2052 року вони сплачуватимуть за оренду території напряму до міського бюджету.

Про це він написав у своєму Facebook.

За цей час підприємець дотував театр на 32 млн грн, розповів Гребенніков. В умовах суборенди, зазначив він, "кожен наступний сезон міг стати останнім". Зелений театр опинився у приватній власності ще у 2001 році.

Компанія, що володіла театром, оцінила територію у 3 млн долара, з угоди було сплачено пів мільйона гривень ПДВ до бюджету. Гребенніков зазначив, що 2 млн доларів для купівлі Зеленого театру взяв з обігу власної компанії, а ще мільйон – у кредит у банку.

"Юридично ми придбали будівлі та споруди Зеленого театру, які знаходяться на земельній ділянці переданій одеської громадою в оренду до зими 2052 року", – пояснив він.

Відтак на Гребеннікова разом із "Impact Hub Odessa" автоматично переходять права та обов'язки орендаря за договором оренди ділянки, до 2052 року вони сплачуватимуть орендну плату безпосередньо в бюджет Одеси.

Торік через локдаун та зупинку заходів на території театру керівництво стикнулося з труднощами сплати оренди й мусило провести реорганізацію, аби її продовжити.

До 2014 року територія театру була закинута та не використовувалась, у 2015 році була відроджена фондом "Impact Hub Odessa".

Економічна правда