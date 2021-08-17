"Українська правда" та Академія Deutsche Welle оголошують новий набір до Школи економічної журналістики
"Школа економічної журналістики" від Deutsche Welle та "Української правди" оголошує конкурс на участь у своїй освітній програмі, яка триватиме з вересня до кінця грудня.
Учасники курсу навчаться писати про бізнес та олігархів, зрозуміють тонкощі взаємодії уряду та Національного банку, проводитимуть журналістські експерименти, визначатимуть портрет своєї аудиторії та її потреби, працюватимуть з базами даних, візуалізацією та багато іншого.
Викладають у Школі провідні українські журналісти та експерти. Підготовка тренерів відбулась за спеціальною методикою Академії Deutsche Welle.
Курс складається з чотирьох модулів. Навчання проходитиме у зручному форматі інтенсивів вихідного дня – один модуль на місяць.
Курс розпочнеться в середині вересня і триватиме до кінця грудня.
Усім, хто бажає стати студентами "Школи економічної журналістики" слід заповнити анкету.
Заявки приймаються до 5 вересня 2021 року включно.
Навчання у Школі безкоштовне, як і проживання та харчування учасників під час модулів. Слухачі Школи покривають лише транспортні витрати.
Школа економічної журналістики — спільний проєкт Української правди та Академії Deutsche Welle, який стартував у вересні 2017 року.
Восени 2020 року Школа успішно запустила онлайн-формат навчання.
Проєкт спрямований не лише на освіту журналістів, а й на створення дружньої спільноти випускників, які завжди можуть розраховувати на підтримку тренерів, організаторів та одне одного в реалізації своїх журналістських задумів та проектів.
"Школа економічної журналістики" сприяє розміщенню найкращих статей своїх студентів у передових економічних та політичних виданнях України.
Програма курсу:
- 17-19 вересня – І модуль "Як писати про бізнес. "Олігархознавство".
Тренери:
Катерина Глазкова, виконавча директорка Спілки українських підприємців;
Андрій Самофалов, керівник бізнес-редакції сайту Liga.net.
- 22-24 жовтня – ІІ модуль "Як писати про державні фінанси, центральний банк та фінансовий сектор".
Тренери:
Дарина Марчак, керівниця Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської Школи Економіки, виконавча директорка ProZorro.Продажі;
Олена Снєжко, консультантка зі стратегічних комунікацій, ексзаступниця директора Департаменту комунікацій та начальник Управління стратегічних комунікацій та зв’язків зі ЗМІ в НБУ.
- 12-14 листопада – ІІІ модуль "Споживча журналістика. Комерційні матеріали проти редакційних".
Тренери:
Дмитро Дєнков, головний редактор "Економічної правди";
Аліна Полякова, журналістка, редакторка нативних матеріалів УП.
- 10-12 грудня – ІV модуль "Як розширити аудиторію видання. Дата-журналістика та візуалізація даних".
Тренери:
Марія Фронощук — співзасновниця і директор Platfor.ma.
Михайло Кольцов, адміністратор проєкту STOPFAKE.ORG, викладач Могилянської школи журналістики.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua