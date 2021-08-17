"Українська правда" та Академія Deutsche Welle оголошують новий набір до Школи економічної журналістики

фото школи економічної журналістики

"Школа економічної журналістики" від Deutsche Welle та "Української правди" оголошує конкурс на участь у своїй освітній програмі, яка триватиме з вересня до кінця грудня.

Учасники курсу навчаться писати про бізнес та олігархів, зрозуміють тонкощі взаємодії уряду та Національного банку, проводитимуть журналістські експерименти, визначатимуть портрет своєї аудиторії та її потреби, працюватимуть з базами даних, візуалізацією та багато іншого.

Викладають у Школі провідні українські журналісти та експерти. Підготовка тренерів відбулась за спеціальною методикою Академії Deutsche Welle.

Курс складається з чотирьох модулів. Навчання проходитиме у зручному форматі інтенсивів вихідного дня – один модуль на місяць.

Курс розпочнеться в середині вересня і триватиме до кінця грудня.

Усім, хто бажає стати студентами "Школи економічної журналістики" слід заповнити анкету.

Заявки приймаються до 5 вересня 2021 року включно.

Навчання у Школі безкоштовне, як і проживання та харчування учасників під час модулів. Слухачі Школи покривають лише транспортні витрати.

Школа економічної журналістики — спільний проєкт Української правди та Академії Deutsche Welle, який стартував у вересні 2017 року. Восени 2020 року Школа успішно запустила онлайн-формат навчання.

Проєкт спрямований не лише на освіту журналістів, а й на створення дружньої спільноти випускників, які завжди можуть розраховувати на підтримку тренерів, організаторів та одне одного в реалізації своїх журналістських задумів та проектів.

"Школа економічної журналістики" сприяє розміщенню найкращих статей своїх студентів у передових економічних та політичних виданнях України.

Програма курсу:

17-19 вересня – І модуль "Як писати про бізнес. "Олігархознавство".

Тренери:

Катерина Глазкова, виконавча директорка Спілки українських підприємців;

Андрій Самофалов, керівник бізнес-редакції сайту Liga.net.

22-24 жовтня – ІІ модуль "Як писати про державні фінанси, центральний банк та фінансовий сектор".

Тренери:

Дарина Марчак, керівниця Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської Школи Економіки, виконавча директорка ProZorro.Продажі;

Олена Снєжко, консультантка зі стратегічних комунікацій, ексзаступниця директора Департаменту комунікацій та начальник Управління стратегічних комунікацій та зв’язків зі ЗМІ в НБУ.

12-14 листопада – ІІІ модуль "Споживча журналістика. Комерційні матеріали проти редакційних".

Тренери:

Дмитро Дєнков, головний редактор "Економічної правди";

Аліна Полякова, журналістка, редакторка нативних матеріалів УП.

10-12 грудня – ІV модуль "Як розширити аудиторію видання. Дата-журналістика та візуалізація даних".

Тренери:

Марія Фронощук — співзасновниця і директор Platfor.ma.

Михайло Кольцов, адміністратор проєкту STOPFAKE.ORG, викладач Могилянської школи журналістики.