Тисяча найбільших компаній України генерує чистий дохід у 1 мільярд за рік – дослідження

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Тисяча найбільших компаній України генерує чистий дохід у понад 1 млрд грн за рік - більшість таких підприємств відносяться до галузей, яким характерний сировинний характер та низька додана вартість.

Про це свідчать результати дослідження фінансового аналітика Романа Корнилюка та R&D-центру YouControl - "ТОП 1000 найбільших компаній України за доходами у 2020 році".

При цьому, найбільш дохідними є "старі" бізнеси, що мають більш ніж десятирічний досвід роботи на ринку.

Підкреслюється, що перша тисяча компаній загалом генерує близько 50-55% виручки усіх підприємств України.

"Вони здійснюють широкий спектр видів економічної діяльності. Найбільш представлені сектори економіки в ренкінгу: харчова промисловість (143 компанії), нафтогазовий сектор (118), електроенергетика (83) сільське господарство (77), роздрібна торгівля (66) та металургія (64).

Ці ж галузі найбільш представлені у топ-1000 компаній за обсягом загальних чистих доходів, але дещо в іншому порядку: нафтогазовий сектор (797 млрд грн, що складає 15,9% від усіх доходів ТОП 1000), металургія (13,3%), електроенергетика (12,1%), роздрібна торгівля (10,4%), харчова промисловість (8,6%), сільське господарство (7,6%)", - йдеться у дослідженні.

Регіональна структура

Більше половини (50,3%) великого бізнесу за обсягом доходів концентруються у Києві. Ще 29% доходів генерують 27% великих підприємств з ТОП 1000, що розташовані в промислових центрах: Дніпропетровській, Київській, Донецькій, Одеській та Харківській областях.

Наступні за кількістю компаній з ТОП 1000 та їхнім внеском у загальний дохід - Львівська, Запорізька, Полтавська та Черкаська області. Найменше великих компаній зареєстровано у Луганській (6), Херсонській (5) та Чернівецькій (3) областях.

Вікова структура

Зазначається, що віковий розподіл тисячі найбільших компаній досить рівномірний.

"По-перше, "кістяк" ТОП 1000 лідерів ринку за обсягом отриманих доходів складають старі компанії, зареєстровані 15-27 років тому. По-друге, досить високі показники доходів демонструють молоді компанії віком до 5 років. По-третє, локальні максимуми значення доходів відповідають рокам реєстрації найбільших компаній, що збігаються зі зміною політичного керівництва в країні", - заявляють в YouControl.

"Доковідний" 2019-й VS "ковідний" 2020-й

Порівнюючи ТОП 1000 за підсумками минулого року із результатами рейтингу доходів компаній за 2019 рік, аналітики YouControl виявили, що склад першої тисячі оновився на 20%.

При цьому серед 206 компаній, які покинули рейтинг першої тисячі за доходами, 15 наразі перебувають у процесі припинення чи зазнали банкрутства.

"Динаміка загальних доходів, отриманих компаніями з ТОП 1000 за 2020 рік виявилась помірно низхідною. Найбільші підприємства сукупно задекларували 5 трильйонів гривень, що на 2,7% менше, ніж загальні доходи ТОП 1000 у 2019 році (5,1 трлн грн).

Серед секторів економіки, в яких зафіксоване найбільше падіння доходів, особливо вирізняється нафтогазовий сектор. Також знизилась частка доходів компаній оптової торгівлі, транспорту і вуглевидобування, машинобудування та коксохімічної промисловості", - заявляють аналітики.

При цьому, лідерами росту за доходами стали компанії таких секторів: електроенергетика, роздрібна торгівля, будівництво і фармацевтика.

У розрізі регіонів внесок у загальний виторг ТОП 1000 також змінився: лідерам росту частки в доходах першої тисячі були підприємства Одеської області, Києва та Черкаської області. Натомість знизилась частка в доходах великих компаній Донецької, Запорізької та Волинської областей.

Економічна правда