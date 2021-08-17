Чеський перевізник Leo Express відновить рейси з Праги до Ужгорода та Мукачева

Чеський приватний перевізник Leo Express з 26 серпня відновлює рейси з Праги до Ужгорода і Мукачева. Це будуть комбіновані рейси – автобусами та потягами перевізника.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Рейси виконуватимуться щодня з пересадкою в словацькому місті Кошице, що неподалік від українсько-словацького кордону. З Мукачево автобус виїжджатиме о 17:00, з Ужгорода – о 18:00.

На автостанцію в Кошице він прибуватиме о 22:45 – тут потрібно буде перейти на залізничний вокзал, який розташований поруч, звідки о 23:27 буде відправлятися поїзд до Праги. У чеську столицю потяг прибуватиме в 7:42.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Праги о 13:42 і прибуватиме в Кошице о 22:53.

Там потрібно буде зробити пересадку на автобус перевізника, який відправлятиметься з автовокзалу о 23:15. В Ужгород автобус з Кошице прибуватиме о 04:00, в Мукачево – о 04:50.

Квитки на рейси з Мукачева в Прагу стартують від 528 крон (приблизно 652 грн) і доступні в чотирьох категорій: економ, економ+, бізнес і преміум.