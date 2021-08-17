Продажі автомобілів у світі з початку року зросли на 22%

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За підсумками семи місяців 2021 року реалізація автомобілів в світі становила 48,53 мільйона одиниць, що на 22,1% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в даних консалтингової компанії LMC Automotive, передає Укравтопром.

Світовим лідером з продажу автомобілів залишається Китай з показником 1,84 млн проданих машин в липні, що на 9,8% нижче показника річної давності.

Зазначається, що третій місяць поспіль фіксується негативна динаміка продажів, що обумовлено дефіцитом напівпровідників в світовому автопромі, подорожчанням сировини, а також новим спалахом коронавірусу в Китаї.

У США в липні було реалізовано 1,28 млн автомобілів – на 3,2% більше, ніж роком раніше.

Автомобільні ринки країн Західної Європи в липні знизилися на 23,8% до 1 млн машин. Продажі автомобілів в країнах Східної Європи становили 346 тис. одиниць (-9,7%). У Південній Америці місцеві дилери продали 193,1 тис. автомобілів, що на 0,4% більше в порівнянні з результатом річної давності.

Серед найбільших світових авторинків також згадується Японія (371,8 тис. авто, -5,2%), Канада (155,9 тис., -2,2%) і Корея (144,6 тис., -10,2% ).