Всі розділи
Укр / Рус

Продажі автомобілів у світі з початку року зросли на 22%

Вівторок, 17 серпня 2021, 09:55
 
unsplash

За підсумками семи місяців 2021 року реалізація автомобілів в світі становила 48,53 мільйона одиниць, що на 22,1% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в даних консалтингової компанії LMC Automotive, передає Укравтопром.

Світовим лідером з продажу автомобілів залишається Китай з показником 1,84 млн проданих машин в липні, що на 9,8% нижче показника річної давності.

Зазначається, що третій місяць поспіль фіксується негативна динаміка продажів, що обумовлено дефіцитом напівпровідників в світовому автопромі, подорожчанням сировини, а також новим спалахом коронавірусу в Китаї.

У США в липні було реалізовано 1,28 млн автомобілів – на 3,2% більше, ніж роком раніше.

Автомобільні ринки країн Західної Європи в липні знизилися на 23,8% до 1 млн машин. Продажі автомобілів в країнах Східної Європи становили 346 тис. одиниць (-9,7%). У Південній Америці місцеві дилери продали 193,1 тис. автомобілів, що на 0,4% більше в порівнянні з результатом річної давності.

Серед найбільших світових авторинків також згадується Японія (371,8 тис. авто, -5,2%), Канада (155,9 тис., -2,2%) і Корея (144,6 тис., -10,2% ).

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

автомобілі

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ford та General Motors судяться через назви своїх автопілотів 15 серпня 2021, 17:34
ЗАЗ випускатиме автобуси під маркою Mercedes 14 серпня 2021, 17:20
У світі різко дорожчають нові автомобілі. Чи зачепить Україну? 11 серпня 2021, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!