Відтепер  українські підприємці  через "World Trade Centers Kyiv" мають можливість  знайти партнерів зі світових корпорацій

ФОТО: WTCA

В Україні відкрито перший офіс Міжнародної асоціації торговельних центрів (World Trade Centers Association, WTCA), що дозволить збільшити залучення іноземних інвестицій та сприяти розвитку українського бізнесу. Про це під час пресконференції в "Укрінформ" повідомив президент WTC Kyiv Валерій Мещеряков.

"Входження України до Міжнародної асоціації торговельних центрів є свідченням того, що інвестиційний та підприємницький потенціал країни сьогодні приваблює іноземних інвесторів", - зазначив Мещеряков.

За його словами, відкриття офісу WTCA виводить Україну в світове бізнессередовище, як рівного, повноправного гравця. Ця організація є глобальним співтовариством, що об'єднує понад 100 країн і має власні офіси в 320 містах світу. Протягом двох років у Києві збудують штаб-квартиру WTC Kyiv.

Крім того, буде створено онлайн ресурс київського офісу, де українські підприємці можуть долучитися до співпраці з асоціацією і отримувати інвестиції для розвитку. "Це полегшить комунікацію між українськими підприємцями та світовими фінансовими хабами," - розповіла віцепрезидентка WTC Kyiv, Юлія Ванченко.

Як повідомлялося, Всесвітній торговий центр в Києві (WTC Kyiv) представляє міжнародне співтовариство, яке об'єднує підприємців, промисловців, державні установи та органи місцевого самоврядування, щоб надати нового імпульс економіці України для конкурентного розвитку громадян і бізнес-ініціатив. WTC Київ отримав статус члена WTCA.

Виконавчий директор WTCA Робін ван Пуйенбрук, який прилетів до України з нагоди відкриття WTC Київ, розповів про досвід налагодження ефективних міжнародних зв’язків та структуру світових фінансових хабів, а також вручив сертифікат від WTCA, що підтверджує офіційний статус WTC Kyiv.

WTCA - це міжнародна екосистема глобальних зв'язків та інтегрованих торговельних послуг, працює майже в 100 країнах. Асоціація стимулює торговельні та інвестиційні можливості для забудовників комерційної нерухомості, агентств економічного розвитку і міжнародного бізнесу.

WTC Kyiv представляє міжнародну спільноту, що об’єднує підприємців, промисловців, державні установи та органи місцевого самоврядування, щоб надати новий імпульс економіці України задля конкурентного розвитку громадян та бізнес-ініціатив. WTC Київ набув статус члена Асоціації WTC, що через світові ділові кола в більш ніж 330 торговельних центрах та понад 90 країнах об’єднує українських підприємців із джерелами міжнародного фінансування, стратегічними партнерами та каналами дистрибуції. WTC Київ створює прозорий та підзвітний механізм інвестування, що надає доступ інвесторам до мережі перевірених партнерів, створюючи нову конкурентну економіку в Україні.

WTC Київ – унікальна екосистема, що інтегрована в міжнародну мережу та світові ділові кола і допомагає українському бізнесу залучати інвестиції, розвивати міжнародне партнерство та дистрибуцію.