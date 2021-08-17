Викидати не можна залишити. Як в Україні процвітає ринок б/у запчастин з Польщі

Якщо вірити офіційній статистиці, середній вік українського автомобіля – 20 років. Для ЄС цей показник на 12 років менший і навіть в країнах СНД машини оновлюють частіше. Якщо вірити подальшим розрахункам, то щоб утилізувати весь цей металобрухт на колесах на дорогах України знадобитися цілих 10 років.

Автопарк не тільки старішає, але і розширюється. Якщо в 2015 році на 1 тис. киян припадало – 213 машин, то в 2017 – вже 257, а до 2025 обіцяють – 450.

Нічого дивного, що на цьому тлі в Україні процвітає ринок б/у машин і б/у запчастин, так звані шроти, адже при грамотному розподілі бюджету на ремонті машини можна заощадити до 80% вкладень.

Чому бу запчастини везуть саме з Польщі?

Торгівля польськими запчастинами в Україні тримається на трьох основних китах.

1. Ціна

Перший і найголовніший аргумент – це ціна. Запчастини з Польщі або будь-якої іншої країни Європи коштують менше, ніж на українському ринку авторозбірок. Якщо трохи погуглити і порівняти ціни, то вигода очевидна, іноді можна заощадити пару тисяч гривень лише на одній деталі.

Ця ситуація дуже нагадує історію з євробляхами кілька років тому. Та й з географічної точки зору – привезти запчастини з Польщі найпростіше, адже у нас спільний кордон.

2. Якість

Як би прозаїчно це не звучало, але в Польщі дороги кращі, а це означає, що у машини є шанс "пожити" довше. Крім того, як ми згадували вище, європейці змінюють машини частіше, відповідно запчастини, які потрапляють на розбірки та шроти в набагато кращому стані, ніж їхні українські аналоги. Українець буде їздити на машині до останнього, та й потім навряд чи здасть її на шрот, скоріше за все, вона буде гнити у дворі або в гаражі. Заради справедливості, потрібно сказати, що здавати машини на запчастини в Україні просто не вигідно. Навіть, якщо ви приженете майже новеньку машинку, то максимум, що отримаєте з неї –це 20% від вартості після оцінки. В Європі з цим простіше і вигідніше.

3. Комфорт

Попит народжує пропозицію. Ажіотаж навколо запчастин з Європи прискорив розвиток польських майданчиків з автомобільними розбірками, які функціонують за принципом інтернет-аукціонів. Тобто, якщо ви шукаєте бампер на Audi Q7, то такий майданчик може запропонувати вам відразу кілька пропозицій від різних продавців. Мабуть, найпопулярнішим майданчиком на даний момент є Allegro.pl – це один з найбільших шротів Польщі.

Закономірно, що в Україні вже з'явилися інтернет-магазини, які виконують роль посередника між вами і польськими шротами, беручи на себе всю комунікацію і питання логістики.

Можливі "підводні камені" покупки запчастин з Польщі?

Ризики все ті ж, що і при будь-якій іншій покупці через інтернет з-за кордону – не можна оглянути товар перед покупкою, можуть привезти щось не те або взагалі не привезти. Як правило, всі ці ризики знімає надійний посередник.

Купувати чи не купувати – особистий вибір кожного водія, головне, укладаючи угоду, враховувати всі ризики і вигоди.