NASA шукає добровольців провести рік в умовах, наближених до марсіанських: які вимоги
NASA оголосила про набір бажаючих для участі у серії місій Crew Health and Performance Exploration Analog - місії "імітуватимуть перебування на поверхні Марса".
Про це пише Forbes.
Зазначається, що мета таких місій - краща підготовка до майбутніх місій NASA на Марс.
Зокрема, 3 команди по 4 члени екіпажу проведуть рік в умовах, наближених до марсіанських.
Так, вони будуть проживати в надрукованому на 3D-принтері ізольованому модулі Mars Dune Alpha площею 1700 квадратних футів
"Під час місії екіпаж буде проводити імітаційні виходи в космос і надавати дані про різні фактори, зокрема, про фізичне та психічне здоров'я та працездатність", - пише видання.
"Для отримання найточніших даних середовище існування буде максимально наближеним до Марса, включно з обмеженими ресурсами, ізоляцією, значними навантаженнями та виходом із ладу обладнання", - додає Forbes.
Cеред завдань екіпажу - моделювання виходу в космос, наукові дослідження, фізичні вправи, роботи з технічного обслуговування, обмін повідомленнями.
Повідомляється, що програма висвітлить оперативні виклики та визначить проблеми фізичного і психічного здоров'я, з якими майбутні космонавти можуть зіткнутися в польотах.
При цьому, програму запустять восени 2022 року в Техасі (США).
Серед вимог до кандидатів:
- заявку можуть подати громадяни США віком від 30 до 55 років (некурці);
- кандидат має володіти англійською і бути "мотивованим";
- ступінь магістра та мінімум 2 роки практичного досвіду у сфері STEM: інженерія, математика, біологія, фізика чи інформатика;
- досвід у пілотуванні літаком (2 роки роботи або 1000 годин управління).
Економічна правда
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