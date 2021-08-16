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NASA шукає добровольців провести рік в умовах, наближених до марсіанських: які вимоги

Понеділок, 16 серпня 2021, 17:55
 
unsplash

NASA оголосила про набір бажаючих для участі у серії місій Crew Health and Performance Exploration Analog - місії "імітуватимуть перебування на поверхні Марса".

Про це пише Forbes.

Зазначається, що мета таких місій - краща підготовка до майбутніх місій NASA на Марс.

Зокрема, 3 команди по 4 члени екіпажу проведуть рік в умовах, наближених до марсіанських.

Так, вони будуть проживати в надрукованому на 3D-принтері ізольованому модулі Mars Dune Alpha площею 1700 квадратних футів

"Під час місії екіпаж буде проводити імітаційні виходи в космос і надавати дані про різні фактори, зокрема, про фізичне та психічне здоров'я та працездатність", - пише видання.

"Для отримання найточніших даних середовище існування буде максимально наближеним до Марса, включно з обмеженими ресурсами, ізоляцією, значними навантаженнями та виходом із ладу обладнання", - додає Forbes.

Cеред завдань екіпажу - моделювання виходу в космос, наукові дослідження, фізичні вправи, роботи з технічного обслуговування, обмін повідомленнями.

Повідомляється, що програма висвітлить оперативні виклики та визначить проблеми фізичного і психічного здоров'я, з якими майбутні космонавти можуть зіткнутися в польотах.

При цьому, програму запустять восени 2022 року в Техасі (США).

Серед вимог до кандидатів:

  • заявку можуть подати громадяни США віком від 30 до 55 років (некурці);
  • кандидат має володіти англійською і бути "мотивованим";
  • ступінь магістра та мінімум 2 роки практичного досвіду у сфері STEM: інженерія, математика, біологія, фізика чи інформатика;
  • досвід у пілотуванні літаком (2 роки роботи або 1000 годин управління).

Економічна правда

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космічна галузь космос

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