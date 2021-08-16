"Центренерго" отримав нову наглядову раду – Мінекономіки

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Комітет з призначення керівників (Номінаційний комітет) 13 серпня обрав незалежних членів та представників від держави до наглядової ради ПАТ "Центренерго", їх можуть призначити 16 вересня на зборах акціонерів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, документи на сайті Центренерго.

Так, за результатами відбору було обрано трьох незалежних членів та двох представників держави до наглядової ради ПАТ "Центренерго".

Товариство включене до переліку об’єктів великої приватизації.

"Сьогодні перед Комітетом стоїть відповідальне завдання – обрати фахову наглядову раду, яка своїми компетенціями, досвідом та знаннями допоможе "Центренерго" стабілізувати фінансову ситуацію, забезпечити безперебійний опалювальний сезон 2021-2022 років та приватизацію підприємства", — наголосив перший віцепрем’єр – міністр економіки Олексій Любченко.

Згідно даних на сайті Центренерго, засідання акціонерів для звільнення попереднього складу наглядової ради та обрання нових проведуть онлайн 16 вересня.

Наразі до НР Центренерго входять п’ять осіб: Денис Кудін (голова наглядової ради), Олеся Шевчук, Поліна Андрієнко, Михайло Горбан та Столітній Михайло

Економічна правда