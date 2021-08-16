На Одещині виявили нову партію кокаїну вартістю 10 млн доларів

Прокурори Одеської обласної прокуратури в порту "Південний" виявили чергову контрабанду кокаїну, який везли у бананах з Еквадору – його вартість оцінили у 10 млн доларів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Партія прибула з Республіки Еквадор через контейнерний термінал одного з портових операторів у технологічних порожнинах морських рефрижераторів з вантажем бананів у 50 брикетах. Вага брутто становить майже 60 кг.

Наразі проводяться слідчі дії, направлені на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, притягнення їх до кримінальної відповідальності та попередження вчинення нових злочинів.

Також перевіряється причетність до контрабанди черговою партії наркотику затриманих раніше трьох членів міжнародного злочинного угруповання – громадян Албанії, Румунії та України.

Нагадуємо:

Силовики заблокували контрабандний канал транзитного переправлення оптових партій наркотиків з Еквадору до Євросоюзу: під час спецоперації в Одесі затримано трьох співорганізаторів наркобізнесу.

Економічна правда