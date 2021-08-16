Китай поставив під загрозу глобальну торгівлю – медіа

bbc

Китай закрив один з терміналів порту Нінбо-Чжоушань після виявлення випадку зараження співробітника COVID-19, що ставить під загрозу ланцюжок поставок, а також глобальну торгівлю в цілому.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що Нінбо-Чжоушань є третім в світі портом за вантажообігом. Операції терміналу Мейшань були припинені 12 серпня.

Згідно з даними консалтингової компанії GardaWorld, через Мейшань проходить близько 25% всіх вантажів порту Нінбо-Чжоушань. Призупинення роботи терміналу може мати серйозні негативні наслідки для обсягів обробки і транспортування вантажів.

Це вже другий за останні кілька місяців випадок часткового призупинення роботи китайського порту через коронавірус. В кінці травня порт Яньтянь в Шеньчжені був закритий майже на місяць, що призвело до накопичення запасів товарів у виробників, а також зростання вартості фрахту до рекордних рівнів.

Зупинка роботи терміналу Мейшань на тривалий час може виявитися особливо болючою для світової економіки, оскільки обсяги морських вантажоперевезень традиційно збільшуються ближче до кінця року, коли бізнес починає готуватися до періоду різдвяних свят.