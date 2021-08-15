Twitter призупинив верифікацію профілів 

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Соціальна мережа Twitter призупинила на декілька тижнів нові верифікації профілів (блакитні прапорці поряд із ім’ям) після того, як у липні визнала хибну верифікацію декількох ботів як реальних людей.

Про це повідомляє The Verge, публікація Twitter.

У компанії заявили, що призупиняють програму верифікації для того, аби покращити її. Вже подані заявки мережа продовжить розглядати, призупинена лише подача нових. У коментарі виданню Twitter додав, що відновить програму за декілька тижнів.

We’ve temporarily hit pause on rolling out access to apply for Verification so we can make improvements to the application and review process.



For those who have been waiting, we know this may be disappointing. We want to get things right, and appreciate your patience. — Twitter Verified (@verified) August 13, 2021

Напередодні, у липні, соцмережа визнала, що помилково позначила автентичними декілька фейкових профілів, які могли бути залучені до мережі ботів.

Це також не вперше, коли соцмережа призупиняє верифікацію користувачів. Нещодавно у 2021 році Twitter перестав видавати "прапорці" через велику кількість запитів.

Економічна правда