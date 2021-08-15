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Twitter призупинив верифікацію профілів 

Неділя, 15 серпня 2021, 18:00
 
unsplash

Соціальна мережа Twitter призупинила на декілька тижнів нові верифікації профілів (блакитні прапорці поряд із ім’ям) після того, як у липні визнала хибну верифікацію декількох ботів як реальних людей.

Про це повідомляє The Verge, публікація Twitter.

У компанії заявили, що призупиняють програму верифікації для того, аби покращити її. Вже подані заявки мережа продовжить розглядати, призупинена лише подача нових. У коментарі виданню Twitter додав, що відновить програму за декілька тижнів.

Напередодні, у липні, соцмережа визнала, що помилково позначила автентичними декілька фейкових профілів, які могли бути залучені до мережі ботів. 

Це також не вперше, коли соцмережа призупиняє верифікацію користувачів. Нещодавно у 2021 році Twitter перестав видавати "прапорці" через велику кількість запитів.

Економічна правда

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