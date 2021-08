Twitter призупинив верифікацію профілів 

Соціальна мережа Twitter призупинила на декілька тижнів нові верифікації профілів (блакитні прапорці поряд із ім’ям) після того, як у липні визнала хибну верифікацію декількох ботів як реальних людей.

Про це повідомляє The Verge, публікація Twitter.

У компанії заявили, що призупиняють програму верифікації для того, аби покращити її. Вже подані заявки мережа продовжить розглядати, призупинена лише подача нових. У коментарі виданню Twitter додав, що відновить програму за декілька тижнів.

We’ve temporarily hit pause on rolling out access to apply for Verification so we can make improvements to the application and review process.



For those who have been waiting, we know this may be disappointing. We want to get things right, and appreciate your patience.