Ford та General Motors судяться через назви своїх автопілотів

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Автовиробники Ford та General Motors судяться у США через нібито схожі назви систем автоматичного керування авто – "BlueCruise" та "Super Cruise" відповідно, у GM заявляють про порушення авторських прав.

Про це пише The Verge.

Спершу, у липні, General Motors звернувся до суду зі звинуваченням компанії Ford у порушенні авторських прав у назві "BlueCruise". Автовиробник вважає, що словосполука надто схожа на назву його системи автокерування "Super Cruise", презентовану у 2017 році, а також на назву "дочки" компанії – Cruise.

У Ford вважають, що термін сruise (з англійської – подорожувати, курсувати) протягом останніх 50 років активно використовується для позначення функцій допомоги водієві (наприклад, круїз-контроль).

"Споживачі асоціюють поняття "круїз" із функцією у своєму транспортному засобі, яка виконує частину водійського завдання або допомагає їм у керуванні автомобілем, і вони не пов'язують цей термін з жодною компанією чи брендом", - зазначає Ford у своїй скарзі.

Тепер Ford звернувся до окружного суду Сан-Франциско з клопотанням про відмову GM у розгляді їхнього позову. У компанії вважають, що претензії General Motors щодо товарних знаків є "безглуздими і несерйозними".

Окрім того, що Ford звернувся до суду щодо відмови у розгляді справи GM, він подав клопотання до Управління патентів та товарних знаків США про скасування торгових марок GM "Круїз" та "Супер круїз".

Економічна правда