Вартість крипторинку знову сягнула 2 трильйонів доларів
Неділя, 15 серпня 2021, 16:16
Загальна оцінка ринку криптовалют знову перетнула позначку у 2 трильйони доларів внаслідок зростання Bitcoin та інших криптоактивів.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на CoinGecko, Coindesk.
Так, Bitcoin 14 серпня піднявся до 48 152 тисяч доларів – рекорду з 16 травня. Згодом котирування знову почали знижуватися. Ether теж зростав 14 серпня і сягнув позначки у 3 329 доларів.
Збільшилась у вартості також криптовалюта Cardano, яка наразі є третьою найпопулярнішою після Bitcoin та Ether. ЇЇ оцінка за тиждень зросла на 47%.
Крім того за тиждень зросли XRP (на 61%) та Dogecoin (на 18%).
Економічна правда
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