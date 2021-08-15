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Вартість крипторинку знову сягнула 2 трильйонів доларів

Неділя, 15 серпня 2021, 16:16
 
unsplash

Загальна оцінка ринку криптовалют знову перетнула позначку у 2 трильйони доларів внаслідок зростання Bitcoin та інших криптоактивів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на CoinGecko, Coindesk.

Так, Bitcoin 14 серпня піднявся до 48 152 тисяч доларів – рекорду з 16 травня. Згодом котирування знову почали знижуватися. Ether теж зростав 14 серпня і сягнув позначки у 3 329 доларів. 

 

Збільшилась у вартості також криптовалюта Cardano, яка наразі є третьою найпопулярнішою після Bitcoin та Ether. ЇЇ оцінка за тиждень зросла на 47%.

Крім того за тиждень зросли XRP (на 61%) та Dogecoin (на 18%).

Економічна правда

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