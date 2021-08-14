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Аеропорт "Житомир" прийняв перший міжнародний рейс: прилетіли двоє людей

Субота, 14 серпня 2021, 15:15
 
Держприкордонслужба

12 серпня в міжнародному пункті пропуску в аеропорту Житомир був оформлений перший літак.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Перший літак, який оформили українські прикордонники, – з США. На борту перебувало двоє громадян України. Літак візьме участь в KOROLОV AVIA FEST 2021, який пройде в Житомирі.

Нагадуємо:

Аеропорт "Житомир" відкрили в 1939 році, проте після 1990 року він перестав приймати рейси, через що в 2011 році у нього забрали Сертифікат цивільного аеропорту.

Відновити сертифікат вдалося в 2015 році, а в 2016 році аеропорт прийняв перший (технічний) рейс після 25 років простою.

У 2020 році аеропорт отримав дозвіл на прийняття міжнародних рейсів.

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авіа авіація Житомир

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