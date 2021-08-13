KRIESEL розпочала будівництво другого заводу в Україні, він стане найбільшим у Східній Європі

ФОТО: KRIESEL

Компанія "KRIESEL" німецького концерну FIXIT GRUPPE, лідера інноваційних і системних рішень у виробництві будівельних сумішей та декоративних покриттів, розпочала будівництво другого заводу в Україні.



Про це повідомляється в пресрелізі компанії.



Зазначається, що завод буде побудовано в с. Піски Львівської області. Інвестиції в будівництво становитимуть близько 10 млн євро. Введення виробництва в експлуатацію заплановано на лютий 2023 року.

"Зважаючи на позитивний досвід компанії KREISEL в Україні, а також на економічний політичний та соціальний розвиток України в цілому, ми прийняли рішення про збільшення наших інвестицій.

Ми побудуємо завод з виробництва будівельних матеріалів разом з нашими відомими партнерами з України, Німеччини та Австрії, яких я, як представник, також радий вітати.

Завод та його технології будуть відповідати найновішим та найсучаснішим стандартам", — зазначив на церемонії закладення першого каменю у будівництво Директор регіону Східна Європа Концерну FIXIT GRUPPE Міхаель Краус.

За словами представників компанії, завод KREISEL у Львівській області забезпечить роботою понад півсотні українців.

Генеральний директор ТОВ "Крайзель Україна" Андрій Бойко додав, що виробництво на Львівщині стане другим в Україні:



"Подібне підприємство з 2008 року вдало функціонує у місті Фастів. Там потужності складають 130 тисяч тонн на рік, працює понад півсотні співробітників. На Львівщині ж планують вийти на потужність 170 тисяч тонн, відтак завод стане найбільшим підприємством компанії у Східній Європі".

"Я хотів би подякувати німецьким партнерам, що вони вибрали Львівщину. Львівщина буде надійним партнером і надалі. Зараз в країні йде програма "Велике будівництво" і відкриття заводів з будівельних сумішей — це саме те, що нам потрібно", — підсумував голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.



На заході були присутні голова правління Німецько-Української промислово-торговельної палати Александер Маркус, голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, почесний консул Німеччини у Львові Мирослава Дякович, почесний консул Австрії у Львові Маркіян Мальський, голова комітету з питань будівельної галузі та енергоефективності Німецько-Української промислово-торговельної палати Роман Рувінські.

Довідка:



FIXIT GRUPPE — виробник будівельних матеріалів зі штаб-квартирою в Німеччині.

Концерн об'єднує під своїм дахом п'ять європейських брендів: FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL та RÖFIX, має 67 виробничих та торгових представництв у 18 країнах Європи (з яких 52 заводи), загальна кількість працівників якого становить 2500 співробітників.

Компанія KREISEL була заснована 1976 року у Вісбадені, Німеччина, а з 2005 року увійшла до Концерну FIXIT GRUPPE. Заводи KREISEL спеціалізуються на виробництві сухих будівельних сумішей та декоративних покриттів.

На українському ринку компанія представлена ТОВ "Крайзель — будівельні матеріали" з 2004 року. У 2008 році в м. Фастів Київської області було введено в експлуатацію перший завод. Нині виробництво налічує понад 100 співробітників, потужності якого завантажені на 100%, постачання продукції здійснюється на ринки України, Молдови та Грузії.