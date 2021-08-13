"Укрзалізниця" до Дня Незалежності подовжить маршрути на схід

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У період святкування Дня Незалежності "Укрзалізниця" подовжує маршрути на схід, а у вересні УЗ запустить двогрупний потяг на Закарпаття.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що з 19 вересня почне курсувати двогрупний поїзд № 13/14-113/114 Київ - Солотвино, Чоп, завдяки якому значно скоротиться час у дорозі. Раніше на маршруті курсував поїзд № 13/14 Київ - Чоп - Солотвино.

"Із Києва поїзд вирушатиме о 17:11, а до Солотвина прибуватиме об 11:19 (замість 13:52, як було раніше). У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з 20 вересня о 16:50 (замість 14:55), а до Києва прибуватиме о 10:44", - пояснили в УЗ.

У компанії додали, що тепер маршрут поїзда № 13/14 проходитиме через станції Стрий, Славське, Свалява, Мукачево, а маршрут поїзда № 113/114 - через станції Самбір, Турка, Сянки, Перечин та Ужгород. З’єднуватимуть та роз’єднуватимуть поїзди на станції Львів.

В УЗ заявляють, що ця зміна графіка дозволить пасажирам поїзда Київ - Солотвино заощадити майже 175 тис годин у дорозі до кінця року.

Також, у період святкування Дня Незалежності, Укрзалізниця подовжує маршрут ще одного поїзда.

Зокрема, 20 серпня поїзд № 64/63 буде курсувати за маршрутом Київ - Костянтинівка (замість Київ - Харків).

Відправлення з Києва буде о 22:50, прибуття до Костянтинівки о 10:20.

"Пасажирам, які мандрують з Костянтинівки до Харкова 21 серпня, можна буде використати додатковий поїзд № 264 Костянтинівка - Харків, що відправиться з Костянтинівки о 12:30 і прибуде до Харкова о 16:54", - розповіли в УЗ.

При цьому, поїзд № 64/63 змінить маршрут і 25 серпня.

"Цього дня він буде курсувати з Лисичанська до Києва (замість маршруту Харків - Київ). Зі станції Лисичанськ поїзд відправиться о 17:46, до Києва прибуде о 06:03. Час відправки з Харкова при цьому не зміниться.

Пасажири, які планують поїздку з Харкова до Лисичанська на 25 серпня, можуть купити квитки на додатковий поїзд № 237 Харків - Лисичанськ, що відправиться з Харкова о 10:57 та прибуде до Лисичанська о 16:00", - резюмували в компанії.

Економічна правда