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Зеленський у США може зустрітись з Ілоном Маском і главою Apple Куком – ЗМІ

П'ятниця, 13 серпня 2021, 09:00
 
фото: оп

Президент України в рамках візиту до США може зустрітися з підприємцем Ілоном Маском та генеральним директором компанії Apple Тімом Куком. 

Про це повідомило видання ZN.ua з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

За інформацією джерел, за попередньою програмою візиту Зеленський спершу вирушить у Чикаго, де перебуватиме 28-29 серпня.  Там він разом з українською діаспорою відзначить День незалежності України, і, можливо, зустрінеться з американським бізнесом. 

У Вашингтон Зеленський вилетить 29 серпня ввечері. Згідно з попередньою програмою, він пробуде там один день, 30 серпня, і проведе переговори з президентом США Джо Байденом.

Видання зазначає, що від ідеї зустрічі українського лідера з членами американського уряду вирішили відмовитися.

31 серпня Зеленський проведе в Сан-Франциско у Каліфорнії. Зараз опрацьовується можливість проведення трьох можливих заходів - зустрічі з підприємцем Ілоном Маском та генеральним директором компанії Apple Тімом Куком, а також виступ президента в Стенфордському університеті з лекцією про трагедію Бабиного Яру.

За свідченням джерел, програма ще не затверджена остаточно і в ній можливі зміни.

Напередодні поїздки Зеленського міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні провели зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо підготовки візиту президента України.

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Європейська правда

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Зеленський США Маск Apple

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