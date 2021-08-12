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У Києві забудовник зводить додаткові поверхи до заселеного ЖК

Четвер, 12 серпня 2021, 19:15
 
Володимир Гуцул

Девелоперська компанія "Статус Групп" веде роботи з будівництва додаткових поверхів на даху будинку, введеного в експлуатацію 2017 року.

Про це повідомив користувач соцмережі Facebook Володимир Гуцул. Інформацію підтвердили журналістові ЕП місцеві мешканці.

Мова йде про 6-поверховий будинок у житловому комплексі "Рів'єра" на столичних Осокорках.

Забудовник почав надбудовувати нові поверхи, збільшивши висоту будинку щонайменше до 9 поверхів.

Як видно з опублікованих фотографій, вздовж будівельного майданчику відсутній захисний паркан.

 
Володимир Гуцул

На сторінці ЖК на порталі ЛУН анонсується старт продажів квартир у "новій черзі" будівництва.

За даними ЕП, контроль над компанією "Статус Групп" має її колишній директор, народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Стріхарський.

ЕП звернулася до "Статус Групп" по коментар, але на момент публікації новини його не отримала.

 

Економічна правда

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нерухомість будівництво

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