АМКУ оштрафував "Прозорро.Продажі" на 54 тисячі: держкомпанія оскаржить штраф у суді

фото: "Прозорро.Продажі"

Антимонопольний комітет вирішив оштрафувати ДП "Прозорро.Продажі" за несвоєчасне подання інформації на запит АМКУ на 54 тисячі гривень - держпідприємство оскаржить це рішення в суді.

Про це повідомляє прес-служба держпідприємства.

У ДП "Прозорро.Продажі" заявляють, що "категорично не погоджуються" з рішенням Антимонопольного комітету.

"ДП "Прозорро.Продажі" у своїй діяльності дотримується вимог чинного законодавства та відповідально ставиться до вимог Антимонопольного комітету та законів України. За 2020-2021 роки підприємство надало відповіді більше ніж на 37 вимог АМКУ в повному обсязі та у визначений законом строк. В Антимонопольного комітету України не було претензій до наданих відповідей", - йдеться у позиції держпідприємства.

Зазначається, що 2 березня 2021 року ДП "Прозорро.Продажі" фактично отримало вимогу АМКУ №130-293/01-2752 від 22 лютого 2021 року про надання інформації впродовж 20 календарних днів (що фактично становить 15-16 робочих днів).

"Закон дозволяє продовжити термін відповіді на вимогу АМКУ ще на 10 календарних днів у випадку, коли запит має значний обсяг та потребує додаткового часу на підготовку ґрунтовної відповіді.

Зазначимо, що для надання відповіді потрібно було залучити більшість підрозділів держпідприємства, провести значну кількість досліджень та підготувати висновки", - додали в ДП "Прозорро.Продажі".

Там заявили, що 21 березня 2021 року, на 19-й календарний день з моменту отримання запиту, звернулися до АМКУ з заявою про продовження строку на надання інформації на 10 днів, з огляду на великий обсяг затребуваної інформації, а також особливості роботи підприємства в умовах карантину, "коли частина співробітників знаходилися на лікарняному чи самоізоляції через поширення COVID-19, а частина працювала віддалено і не мала прямого доступу до документів".

"Прозорро.Продажі" зазначає, що вся необхідна інформація була надана Антимонопольному комітетові вчасно, з урахуванням листа про продовження строків", - підкреслюють в держкомпанії.

У ДП "Прозорро.Продажі" вважають, що у зв'язку з поширенням COVID-19 та віддаленим режимом роботи відлік слід вести від фактичної дати отримання та реєстрації запиту, яке відбулось 2 березня 2021 року.

Економічна правда