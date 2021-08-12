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Компанія Shell виплатить Нігерії 111 млн доларів за витік нафти у 1970-х

Четвер, 12 серпня 2021, 14:29
 
unsplash

Нафтовий гігант Shell виплатить нігерійській спільноті 111 млн доларів за витік нафти під час війни у Біафранському регіоні 1967-70 років.

Про це повідомляє BBC.

Нігерійський суд вперше оштрафував Shell на 41,36 млн доларів  у 2010 році. Тоді компанія подала ряд апеляційних скарг, жодна з яких не була задоволена судом.

Торік Верховний суд Нігерії заявив, що з відсотками штраф компанії збільшився вдесятеро відносно першого рішення, Shell це заперечує. 

Цьогоріч Shell розпочала міжнародний арбітраж у цій справі після рішення Верховного суду. Проте зрештою компанія погодилася виплатити 111 млн доларів в еквіваленті позивачам у справі, і таким чином закрити її. Справу відкрили ще у 1991 році.

У заяві Shell зазначила, що продовжує триматися позиції, що збитки були завдані третьою стороною.

Економічна правда

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Shell нафта

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