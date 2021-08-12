Всі розділи
Укр / Рус

На Київщині почали знижувати вартість проїзду – КОДА

Четвер, 12 серпня 2021, 14:40
 
ФОТО POGLYAD.TV

Київська обладміністрація повідомляє, що перевізники області почали знижувати тарифи на проїзд в приміському пасажирському транспорті після діалогу з владою.

Джерело: сайт КОДА

Пряма мова голови Київської ОДА Василя Володіна: "Наразі вже знижено тарифи на 9 маршрутах. Це розумний компроміс, який враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, та можливості населення оплачувати їхні послуги. Вважаю, що решта надавачів послуги також мають з розумінням поставитися до платоспроможності людей та переглянути тарифи".   

Деталі: Повідомляється, що проїзд подешевшав на маршрутах: Вишневе – Київ; Боярка – Київ; Васильків – Київ; Криве Озеро – Київ; Ірпінь – Київ; Чабани – Київ; Петрівське – Київ; Крюківщина – АС Київ; Крюківщина – АС Південна.

У КОДА підкреслили, що збільшення вартості проїзду на жодному із перелічених напрямків не перевищує 18 %.

Передісторія:

За даними КОДА, 6 серпня очільник області провів зустріч з перевізниками, на якій вони домовилися про зниження тарифів, піднятих у 2021 році. Зокрема, домовилися, що підвищення не може перевищувати 15-18%.

У лютому вартість проїзду у громадському транспорті Київської області зросла на 2-5 гривень.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Київ транспорт

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Хто з київських "комунальників" ефективно витрачає бюджетні кошти, а хто – ні? 4 серпня 2021, 17:00
"Квіти України" внесли до об’єктів культурної спадщини Києва – КМДА 3 серпня 2021, 14:24
Київ запустить електронну форму для замовлення спецперепусток у транспорт 2 серпня 2021, 17:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!