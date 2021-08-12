Зеленський створив робочу групу з питань інноваційного розвитку економіки: хто до неї увійшов

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Президент Володимир Зеленський утворив робочу групу з питань інноваційного розвитку економіки та затвердив її персональний склад.

Про це йдеться у розпорядженні президента №521/2021-рп, яке опубліковане на сайті Офісу президента.

Зазначається, що така робоча група утворюється з метою створення комунікаційної платформи для обговорення та напрацювання пропозицій щодо прискорення інноваційного розвитку економіки.

Також розпорядженням дозволяється керівникові робочої групи вносити в разі потреби зміни до її персонального складу і залучати в установленому порядку до роботи в ній представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об’єднань, незалежних експертів.

Зезелнський доручив робочій групі внести пропозиції щодо:

першочергових заходів для розвитку цифрової трансформації економіки, впровадження технологічних інновацій у виробничі процеси;

напрямів реалізації інноваційних проектів для активізації найбільш перспективних сфер економічної діяльності, впровадження новітніх підходів та стандартів здійснення діяльності у відповідних сферах;

створення умов для реалізації пріоритетних для держави інноваційних проектів та розвитку технологічних компаній.

Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

До складу робочої групи увійшли:

Андрій Єрмак - керівник Офісу президента, голова робочої групи;

Анатолій Амелін - співзасновник громадської організації "Український інститут майбутнього" (за згодою);

Олександр Борняков - заступник міністра цифрової трансформації;

Юлія Діденко - народний депутат, голова підкомітету з питань оподаткування доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших нарахувань на фонд оплати праці Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики (за згодою);

Дарія Зарівна - радник керівника Офісу президента, секретар робочої групи;

Павло Карташов - директор Фонду розвитку інновацій (Український фонд стартапів) (за згодою);

Тимофій Милованов - радник керівника Офісу президента, виконуючий обов’язки генерального директора державного підприємства "Національний фонд інвестицій України";

Ірина Новіква - заступник міністра економіки;

Олександр Носов - член наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" (за згодою);

Роксолана Підласа - народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку (за згодою);

Юлія Свириденко - заступник керівника Офісу президента;

Андрій Сибіга - заступник керівника Офісу президента;

Вікторія Тігіпко - засновниця товариства з обмеженою відповідальністю "ТА Венчурс", член наглядової ради Фонду розвитку інновацій (Український фонд стартапів) (за згодою);

Михайло Федоров - віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації.

Економічна правда