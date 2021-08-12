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Екскерівниця філії Укрзалізниці могла завдати довкіллю збитки у пів мільярда – ОГП

Четвер, 12 серпня 2021, 13:26
 
фото: огп

До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишньої в.о. директорки філії "Центру управління промисловістю" на Укрзалізниці, за даними розслідування вона через службову недбалість завдала довкіллю збитків у 495 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Обвинувальний акт скеровано за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Розслідування встановило, що екскерівниця філії не забезпечила належне оформлення спеціальних дозволів на проведення вибухових робіт і не припинила незаконні вибухи на гранітному кар’єрі – виробничому підрозділі "Пенізевицький кар’єр". 

Внаслідок службової недбалости з травня 2017 року по жовтень 2018 року незаконно проведено 5 вибухів на Житомирщині та видобуто майже 219 тис м куб габро-анортозиту, граніту, габро-нориту, чим завдано збитків довкіллю на майже 495 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.

Економічна правда

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