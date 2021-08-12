Зеленський підписав закони щодо розвитку екологічного транспорту

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Президент Володимир Зеленський підписав два закони, що передбачають податкові преференції для транспорту, що використовує біопаливо або працює від електроенергії, а також для підприємств, що їх виробляє.

Про це повідомляє Офіс президента.

Йдеться про зміни Податкового та Митного кодексу України, які Верховна Рада ухвалила 15 липня. Їхня мета – збільшити частку екологічного транспорту в Україні через підвищення доступності для споживачів та стимулювання розвитку виробництва.

Так, тимчасово, до 1 січня 2026 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення в Україну та постачання на території України транспорту на електродвигунах, а також нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, що працюють виключно на стисненому чи зрідженому метані або біогазі.

Також до 1 січня 2031 року звільняється від оподаткування ПДВ та ввізним митом імпорт низки товарів підприємствами, які створюють або модернізують свої виробничі потужності для створення таких транспортних засобів (не стосується товарів держави-агресора, та товарів з окупованої території України).

Крім того, до 31 грудня 2035 року звільняється від оподаткування прибуток підприємств, які виробляють екологічні транспортні засоби, а також електродвигуни, літій-іонні (літій-полімерні) акумулятори та зарядні пристрої до них. Умова – спрямування вивільнених коштів на науково-дослідні роботи в галузі електротранспорту, збільшення обсягу виробництва, тощо. Закони набирають чинності з 1 січня 2022 року.

Економічна правда





