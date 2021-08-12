НБУ відкликав банківську ліцензію у свого банку

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Нацбанк відкликав банківську ліцензію у ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" на підставі поданої ним заяви.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Відповідне рішення правління НБУ ухвалило 10 серпня 2021 року.

У регуляторі нагадали, що 3 лютого 2021 року акціонери ПАТ "Розрахунковий центр" ухвалили рішення про припинення цим банком здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи, а 30 червня 2021 року ПАТ "Розрахунковий центр" завершив здійснення банківської діяльності.

"ПАТ "Розрахунковий центр" має ліцензію Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення клірингової діяльності і продовжить здійснювати відповідну професійну діяльність на ринках капіталу.

Водночас грошові розрахунки, пов’язані з кліринговою діяльністю, надалі забезпечуватимуться з використанням рахунку в НБУ, що передбачено законом та найкращими міжнародними практиками", - пояснили в НБУ.

Зазначається, що ПАТ "Розрахунковий центр" - восьмий банк, який припинив здійснення банківської діяльності за власною ініціативою без припинення юридичної особи.

Раніше НБУ вже відкликав ліцензії у ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", АТ "БМ Банк", ПАТ "ДіВі Банк", ПАТ "КБ "Фінансовий партнер", ПАТ "Апекс-Банк", ПАТ "Промислово-фінансовий банк" та ПАТ "Кредит Оптима Банк".

Процедура припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи здійснюється відповідно до ЗУ "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".

Для припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи банк погоджує з НБУ план припинення та повністю виконує зобов’язання, пов’язані із здійсненням банківської діяльності у встановлений строк.

Національний банк є ключовим акціонером ПАТ "Розрахунковий центр" (у володінні НБУ понад 83% акцій РЦ).

Економічна правда