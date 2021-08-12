Страхові компанії ARX і ARX Life успішно завершили перше півріччя 2021 року

Сума зібраних страхових премій двох компаній склала 1,6 млрд грн, що на 26% вище, ніж у 2020 році.

ARX залишається безумовним лідером України на ринку КАСКО протягом 12 років, надаючи широкий перелік програм страхування власникам автомобілів. Даний вид страхування займає переважну частку в портфелі компанії.

За результатами 6 місяців 2021, об’єм премій по КАСКО склав понад 905 млн. грн, показавши приріст 36% до 2020 року. ARX також впевнено приростає в зборах по автоцивілці (ОСЦПВ) – на 14% в порівнянні з 2020 роком.

Компанія входить у топ-3 лідерів ринку з добровільного медичного страхування і продовжує нарощувати його частку в своєму портфелі. За 6 місяців поточного року ARX зібрала 285 млн грн премій, що на 18% більше обсягів минулого року.

Компанія ARX Life за перше півріччя 2021 представила ринку новий продукт "Інвестиційне страхування життя". Це фінансовий інструмент, який поєднує страховий захист та накопичувальну програму, на яку нараховується інвестиційний дохід. Сума премій за 6 місяців компанії зі страхування життя ARX Life складає - 159 млн.грн, що на 26% більше, ніж у 2020 році.