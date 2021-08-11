Всі розділи
Укр / Рус

Бізнес може отримати будь-яку з 13 ліцензій через "Дію" – експеримент Мінекономіки 

Середа, 11 серпня 2021, 19:29
 
unsplash

На засіданні уряду ухвалили рішення запустити експериментальний проєкт "Е-дозвіл" для отримання однієї з 13 найпопулярніших ліцензій бізнесу через через "Дію".

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Для участі в експериментальному проекті відібрали 13 найбільш популярних ліцензій: на роздрібну та оптову торгівлю алкоголем, тютюновими виробами, рідинами для е-сигарет; оптову торгівлю пальним та зберігання пального. 

Також онлайн можна отримати ліцензії на провадження туроператорської діяльності, діяльності з ветеринарної практики, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, діяльності у сфері дошкільної освіти та посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Перелік дозволів планують розширити, додали у Мінекономіки.Там зазначили, що таких ліцензій щороку отримує понад 200 тисяч підприємців. Поряд із онлайн-формою бізнес може подати заяву письмово.

Реалізація проекту передбачає цифровізацію повного циклу процедур у сфері ліцензування та автоматичну видачу ліцензії, там де не передбачено додаткових перевірок документів при подачі заяви. 

Експеримент триватиме з 1 листопада 2021 до 31 жовтня 2023 року. Після його завершення планується  внесення до Верховної Ради проекту закону щодо спрощення умов надання ліцензій.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінекономіки

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Любченко розкритикував підвищення НБУ облікової ставки до 8% 11 серпня 2021, 15:25
У Мінекономіки поки не бачать необхідності у регулюванні цін на автогаз 11 серпня 2021, 14:50
Міністр економіки виступає за розкриття персональних даних зі сплати податків 11 серпня 2021, 12:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!