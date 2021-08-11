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Як народжуються українські монети

Середа, 11 серпня 2021, 14:30
 
фото нбу

Всі українські монети народжуються у Банкнотно-монетному дворі НБУ – режимному об’єкті з обмеженим доступом. Нацбанк показав, як відбувається цей процес на прикладі карбування пам’ятних та інвестиційних монет до 30-ї річниці Незалежности України.

Економічна правда розповідає, як створюються українські монети, і який шлях вони проходять від дизайну художників до карбування. 

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НБУ

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Економічна правда
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