Акції Pfizer досягли історичного максимуму

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Акції фармацевтичної компанії-виробника вакцини проти COVID-19 Pfizer у вівторок зросли до рекордно високого рівня уперше за понад 20 років - на закритті сесії у вівторок піднялись до максимуму в 48,57 дол за акцію.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що під час сесії у вівторок акції зросли на 4,9%.

При цьому, попередній денний максимум акції Pfizer у 47,44 дол був досягнутий ще 12 квітня 1999 року.

Цей відсоток став найбільшим одноденним зростанням акцій з 9 листопада, коли Pfizer опублікувала позитивні дані щодо вакцини проти COVID-19.

"Я думаю, що вони нарешті отримують визнання за свою вакцину", - заявив менеджер фонду Gabelli Джефф Джонас, фонд володіє акціями Pfizer.

Водночас у вівторок акції Moderna знизились на 4%, проте вони зросли майже на 78% із середини липня, коли акції компанії додали до базового індексу S&P 500.

Зазначається також, що акції німецької компанії BioNTech, партнера Pfizer по вакцині, у вівторок знизилися на понад 5%, але цього місяця вони подорожчали майже на 30%.

Видання нагадує, що наприкінці липня Pfizer підвищив прогноз продажів вакцини проти COVID-19 на 29% до 33,5 млрд доларів.

Економічна правда